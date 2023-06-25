Электроскутеры сделают безопасными с помощью ИИ

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Бывший руководитель Aston Martin и Nissan Энди Палмер представил новый электрический скутер Hilo One. Машина разработана совместно с Lotus Engineering и оснащена ИИ, который призван предупреждать водителя и пешехода об опасных ситуациях.

Палмер считает, что репутация электроскутеров испорчена их небезопасностью, однако ситуацию можно исправить, применив ИИ. Снабженный им Hilo One будет информировать водителя о надвигающейся опасности с помощью «визуальных и звуковых предупреждений, а также тактильной обратной связи на руле».

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Кроме того, с помощью специального приложения скутер сможет взаимодействовать с водителем через так называемый «умный шлем».

Для остальных участников движения припасена отдельная технология: при слабом освещении Hilo One будет «обозначать» себя на дороге с помощью проекционного света: освещение по периметру вокруг скутера будет визуально делать его более крупным и заметным. Световые индикаторы также дадут знать, когда водитель тормозит, сигналит или подъезжает слишком близко.

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Помимо этого, Hilo One складной: его колеса (переднее - 12,5”) при трансформации складываются внутрь конструкции, что позволяет избегнуть грязи и пыли при транспортировке. Продажи запланированы на 2024 год, предполагаемая цена – от 1750 фунтов стерлингов. По нынешнему курсу это около 190 тысяч рублей.

Источник: autoexpress.co.uk

Фото: Hilo One

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