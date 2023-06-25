Беспроблемный «китаец»: Geely Emgrand оказался на удивление надежным

Исходя из опыта владельцев, бюджетный седан Geely Emgrand не имеет существенных недостатков.

Автомобиль стал очень популярен в Белоруссии благодаря льготному кредиту и относительно невысокой цене. Сейчас он также доступен в России. Местный ресурс ABW решил изучить отзывы владельцев Geely Emgrand, чтобы выявить возможные недостатки. Однако их набралось немного.

Некоторые владельцы машин из первых партий жаловались на коррозию поводков стеклоочистителей, но дилеры решили эту проблему, заменив всю трапецию в сборе. Владельцы также отмечают, что подкапотное пространство быстро забивается пылью и грязью из-за отсутствия пыльника. Также была замечена интересная жалоба на «щелчок» при возврате педали тормоза в верхнее положение, но причина этой проблемы неизвестна. Бачок омывателя также невелик по объему (всего 2,2 л), но решения этой проблемы, кроме как возить в багажнике канистру с «омывайкой», нет.

Как можно видеть, недостатки Geely Emgrand не критичны, особенно с учетом его цены. Владельцы считают его достойным выбором для бюджетного седана. В сравнении с куда более дорогим бизнес-седаном Chery Arrizo 8, отзывы на Geely Emgrand выглядят гораздо лучше.

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Источник: IXBT

Фото: Geely