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Беспроблемный «китаец»: Geely Emgrand оказался на удивление надежным

Исходя из опыта владельцев, бюджетный седан Geely Emgrand не имеет существенных недостатков.

За РулемОбновленный Geely Preface показали в Китае: что изменилось?

Автомобиль стал очень популярен в Белоруссии благодаря льготному кредиту и относительно невысокой цене. Сейчас он также доступен в России. Местный ресурс ABW решил изучить отзывы владельцев Geely Emgrand, чтобы выявить возможные недостатки. Однако их набралось немного.

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Некоторые владельцы машин из первых партий жаловались на коррозию поводков стеклоочистителей, но дилеры решили эту проблему, заменив всю трапецию в сборе. Владельцы также отмечают, что подкапотное пространство быстро забивается пылью и грязью из-за отсутствия пыльника. Также была замечена интересная жалоба на «щелчок» при возврате педали тормоза в верхнее положение, но причина этой проблемы неизвестна. Бачок омывателя также невелик по объему (всего 2,2 л), но решения этой проблемы, кроме как возить в багажнике канистру с «омывайкой», нет.

Как можно видеть, недостатки Geely Emgrand не критичны, особенно с учетом его цены. Владельцы считают его достойным выбором для бюджетного седана. В сравнении с куда более дорогим бизнес-седаном Chery Arrizo 8, отзывы на Geely Emgrand выглядят гораздо лучше.

Источник: IXBT

Фото: Geely

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