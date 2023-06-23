Посчитали, сколько машин ввезли в Россию по параимпорту

Среди них больше всего авто марок Toyota, Hyundai, BMW, Mercedes-Benz и Mitsubishi.

Более 37,3 тыс. автомобилей ввезены в Россию по параллельному импорту за январь — май 2023 года, говорится в исследовании «Открытие авто» (блок автобизнеса банка "Открытие") и компании «Автомаркетолог».

«С апреля по май количество регистраций таких [ввезенных по параллельному импорту] машин выросло всего на 4% - с 8,817 тыс. до 9,221 тыс., тогда как темпы роста в апреле и марте составляли 9% и 34% соответственно. Всего за период с января по май текущего года было зарегистрировано 37,308 тыс. транспортных средств, поступивших в страну по альтернативному каналу продаж», - отмечают эксперты.

При этом количество напрямую ввезенных автомобилей в Россию также увеличилось: с апреля по май их число выросло на 21% - до 4,3 тыс.

Таким образом, рынок подходит к верхней планке регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, которая, по мнению экспертов. находится на отметке 10 тыс. авто в месяц.

В топ-5 брендов автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту, по итогам января - мая вошли Toyota (7,7 тыс. шт.), Hyundai (3 тыс. шт.), BMW (3 тыс. шт.), Mercedes-Benz (2,9 тыс. шт.) и Mitsubishi (2,9 тыс. шт.).

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Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС