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Самодельные грузовики — буйство фантазии при минимуме возможностей

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Мы уже рассказывали о самоделках, которые облегчают ежедневный труд сельчанам. Набор «сделай сам» каждый из них получает путем инспекции старого хлама из гаража. Тема эта поистине неисчерпаема, поэтому настало время рассмотреть еще кое-то интересное.

Например, вот этот грузовик (или трактор?), волею судеб получивший лаконичное название «З». Почему так? Все просто: в процессе подгонки радиаторной решетки ГАЗ-53 под новые, более скромные размеры, из эмблемы уцелела одна только последняя буква, которая и стала названием.

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Конструкция – живописная «солянка» из компонентов грузовика ГАЗ-53, армейского внедорожника ГАЗ-69 и много чего еще. Под скромным капотом разместился тракторный дизель.

И пусть облик лишен какого-либо намека на изящество, по сути своей это незаменимый помощник, созданный поистине талантливыми руками.

Источник: Auto Video

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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