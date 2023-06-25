Самодельные грузовики — буйство фантазии при минимуме возможностей

Полюбуйтесь: мастер филигранно скрестил детали нескольких моделей грузовиков ГАЗ, а под капот установил тракторный двигатель…

Мы уже рассказывали о самоделках, которые облегчают ежедневный труд сельчанам. Набор «сделай сам» каждый из них получает путем инспекции старого хлама из гаража. Тема эта поистине неисчерпаема, поэтому настало время рассмотреть еще кое-то интересное.

Например, вот этот грузовик (или трактор?), волею судеб получивший лаконичное название «З». Почему так? Все просто: в процессе подгонки радиаторной решетки ГАЗ-53 под новые, более скромные размеры, из эмблемы уцелела одна только последняя буква, которая и стала названием.

Конструкция – живописная «солянка» из компонентов грузовика ГАЗ-53, армейского внедорожника ГАЗ-69 и много чего еще. Под скромным капотом разместился тракторный дизель.

И пусть облик лишен какого-либо намека на изящество, по сути своей это незаменимый помощник, созданный поистине талантливыми руками.

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Источник: Auto Video

Фото: скриншот видео Youtube