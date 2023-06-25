В Брянске будут собирать китайские малотоннажные грузовики
Компания «БН-Моторс» начнет собирать китайские легкие коммерческие автомобили марки BAW на своем производстве в Брянске.
Cоглашение о сотрудничестве с китайским автопроизводителем позволит компании «БН-Моторс» наладить крупноузловую сборку малотоннажных грузовиков Т7. Эти автомобили будут оснащены двигателем объемом 2 литра, который работает на метане, обладает мощностью 122 л. с. и сочетается с механической коробкой передач. Грузоподъемность автомобилей варьируется в пределах 2-2,5 тонн.
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На китайском рынке такие грузовики можно приобрести за 750 000 рублей в эквиваленте.
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Источник, фото: журнал «Рейс»
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