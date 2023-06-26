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Составлен рейтинг самых доступных седанов в России

Несмотря на огромную популярность кроссоверов на российском рынке, седаны до сих пор остаются востребованными.

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Лидером рейтинга является Lada Granta, которая является самым продаваемым автомобилем в России и самым доступным седаном. Ее цена начинается от 692 000 рублей. На втором месте расположилась Lada Vesta, цена которой стартует с 1,12 млн рублей.

Третье место занял Changan Alsvin, за который просят от 1,65 млн рублей. Этот автомобиль оснащен 107-сильным двигателем и роботизированной коробкой передач. Следом идет BAIC U5 Plus, за который просят от 1,7 млн рублей. Этот автомобиль оснащен вариатором и двигателем мощностью 113 л.с.

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Kaiyi E5 из Калининграда стоит уже почти 2 млн рублей, но это более крупная машина выше классом, оснащенная более мощным 147-сильным двигателем и вариатором. Omoda S5 можно купить за 2,16 млн рублей. Он также оснащен вариатором, но двигатель тут имеет мощность всего 113 л.с. Далее в списке идут Changan Eado Plus за 2,16 млн рублей, электрический Evolute i-Pro за 3 млн, 190-сильный Dongfeng Shine Max за 3 млн рублей и Chery Arrizo 8, за который просят уже 3,4 млн рублей.

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Источник: IXBT

Фото: За рулем

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За РулемЛежнин Роман
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