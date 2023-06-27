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Президент АВТОВАЗа перечислил необходимые меры для развития российского автопрома

Для достижения технологического суверенитета необходима консолидация всех участников рынка.

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Индексация утилизационного сбора, совершенствование законодательства о госзакупках и внесение изменений в законодательство о такси – эти меры необходимы для развития автомобильной отрасли России, отметил глава АВТОВАЗа Максим Соколов. В своем выступлении на заседании Союза машиностроителей России он уточнил, что особенно важна «фокусировка государственной политики на защите внутреннего рынка и на стимулировании отечественных предприятий к дальнейшей локализации производства».

Глава АВТОВАЗа предложил установить жесткие требования к уровню локализации такси, а также автомобилей и электромобилей, которые используются для государственных и муниципальных нужд на условиях аренды или в рамках договоров транспортных услуг.

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«Только на условиях общей консолидации усилий тех, кто производит компоненты и автомобили, и тех, кто формирует государственную промышленную политику и реализует продуманные меры поддержки действительно российских высоколокализованных продуктов, мы сможем обеспечить выполнение стратегических задач развития нашей страны и достижения технологического суверенитета», — подчеркнул Соколов.

Президент АВТОВАЗа подтвердил планы по выпуску в 2023 году 400 тысяч автомобилей и реализации перспективных проектов в последующие годы, в том числе выпуск семейства Lada Iskra.

Источник: АВТОВАЗ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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