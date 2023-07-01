Почему ты припарковался позади меня? Претензия года
Это видео из Канады такое, мы бы сказали, общечеловеческое. Водитель-женщина, разместившая его, пишет, что видела припаркованную сзади машину и подумала, что объезжать ее придется задним ходом, но потом, по рассеянности, о ней забыла.
Села в свой внедорожник, устроилась поудобнее (напитки в подстаканниках, музыка включена, зеркала на месте, ремень пристегнут и т. д.). Ну а дальше всё на видео.
Раздосадованная случившимся, она вместо извинений кричит мужу: «Снова?! Почему ты припарковался позади меня?!».
Тут уж понятно, что это происходит не в первый раз. Ну а кто с удовольствием и жаром комментирует это видео? Догадаться несложно.
Впрочем, в описании к видео говорится, что повреждение автомобиля оказалось менее существенным, чем кажется.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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