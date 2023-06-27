Владельцы премиальных машин рады сдать их в аренду

Количество таких предложений за последние полгода увеличилось на 55%, и на то есть веская причина.

Россияне начали массово сдавать в аренду автомобили премиум-сегмента. С начала 2023 года количество подобных предложений выросло на 55%, следует из данных компании ГТК-Холдинг.

Чаще всего клиенты выбирают машины марок Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini. Средняя цена аренды в сутки составляет 40–50 тыс. рублей, а средний срок аренды составляет три-четыре дня.

Так, Mercedes-Benz Е300d 2020–2021 гг.. можно арендовать за 10 тыс. рублей, а за Rolls-Royce Cullinan 2019–2021 годов выпуска попросят 95 тыс. рублей в сутки.

Около 80% предложений приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Эксперты считают, что рост предложений связан с подорожанием обслуживания автомобилей премиум-класса — минимум на 50% за прошедший год. Чтобы как-то покрыть расходы на содержание, люди предпочитают сдать автомобиль в аренду. 47% предложений на сдачу автомобилей в аренду пришлось на клиентов, выехавших из России.

Причины, по которым люди берут авто в арену, разные: часто премиальные авто используют в командировке, не желая заказывать такси. Порой человек хочет купить такой автомобиль и берет в аренду ту же модель, чтобы испытать ее в длительных поездках. Некоторые арендуют, чтобы пустить пыль в глаза, продемонстрировать свой статус, потому что купить такую машину не в состоянии.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: «Известия»

Фото: Unsplash