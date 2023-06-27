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Chevrolet Nexia вернулись в Россию. И они дешевле новой Lada Vesta

На российский рынок они теперь попадают по параллельному импорту.

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В Россию вернулись бюджетные седаны Chevrolet Nexia, которые теперь производятся на заводе в Узбекистане и завозятся на российский рынок по параллельному импорту. Цены на автомобили с двигателем 1,6 л, мощностью 106 л. с. – от 1,2 млн рублей. Для сравнения: рекомендованная цена автопроизводителя на Lada Vesta NG c мотором мощностью 90 л. с. в минимальной комплектации начинается от 1,24 млн рублей.

При этом седан от Chevrolet за меньшие деньги оснащен 6-ступенчатым автоматом.

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Габариты Chevrolet Nexia – 4330х1690х1505 мм при колесной базе 2480 мм, что сопоставимо с Вестой.

Седан оснащен целым рядом дополнительных опций, в частности электроприводом и электроподогревом боковых зеркал, подогревом передних сидений, электростеклоподъемниками, ABS, ESP и кондиционером.

За Рулем

Источник: Autonews

Фото: Chevrolet

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