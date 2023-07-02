Мать года: россиянка не заметила, как сын выпал из авто, и заявила в полицию о похищении
Мальчик в это время уже находился в больнице.
Жительница Читы обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего 1,5-годовалого сына. По словам матери, ребенка похитили.
Когда полицейские стали разбираться в обстоятельствах случившегося, то выяснилось, что мать посадила ребенка в детское кресло на заднем сиденье, но забыла пристегнуть. По пути он открыл дверь и выпал из машины, но женщина этого даже не заметила.
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Приехав к дому и обнаружив пропажу ребенка, она побежала в полицию. Именно там и выяснилось, что малыш находится в больнице с травмами.
В происходящем теперь разбираются правоохранители, а также члены комиссии по делам несовершеннолетних.
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Источник: КП
Фото: Depositphotos
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