Мать года: россиянка не заметила, как сын выпал из авто, и заявила в полицию о похищении

Мальчик в это время уже находился в больнице.

Жительница Читы обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего 1,5-годовалого сына. По словам матери, ребенка похитили.

Когда полицейские стали разбираться в обстоятельствах случившегося, то выяснилось, что мать посадила ребенка в детское кресло на заднем сиденье, но забыла пристегнуть. По пути он открыл дверь и выпал из машины, но женщина этого даже не заметила.

Приехав к дому и обнаружив пропажу ребенка, она побежала в полицию. Именно там и выяснилось, что малыш находится в больнице с травмами.

В происходящем теперь разбираются правоохранители, а также члены комиссии по делам несовершеннолетних.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: КП

Фото: Depositphotos