Погоня на скорости за 10-летним ребенком попала на видео

Мальчик позже объяснил, для чего угнал внедорожник.

Полиция опубликовала кадры с видеорегистратора погони на высокой скорости с 10-летним ребенком, который украл внедорожник своей мамы, чтобы навестить ее в Детройте (штат Мичиган, США). В 31-секундном ролике серебристый Buick Encore 2017 г. в., за рулем которого ребенок, мчится по шоссе, маневрируя с полосы на полосу с включенной аварийкой.

10-летний мальчик игнорировал преследующих его полицейских. В конце концов внедорожник съехал на обочину, врезался в отбойник и остановился. После этого ребенок побежал в лес, где его и поймали полицейские.

О ребенке за рулем внедорожника на скоростной трассе сообщили в службу 911 неравнодушные граждане. В этот день поступило порядка 20 звонков от водителей, прежде чем лихача удалось задержать.

Мальчик, который жил у родственников, рассказал офицерам, что взял машину, чтобы «повидаться с матерью в Детройте».

10-летнему ребенку предъявлен целый «букет» обвинений: в незаконном вождении, побеге и уклонении от полиции, а также в нападении, сопротивлении и препятствовании действиям полиции.

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Источник: Daily Mail

Видео: YouTube

Фото: Michigan State Police