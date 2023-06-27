Toyota официально представила кроссовер C-HR второго поколения

Внешность вновь сделали столь же яркой, как у первой генерации, а вот салон стал попросторнее и посовременнее.

Не успели тематические ресурсы обсудить тизер второго поколения Toyota C-HR, как компания выложила официальные фото новинки и рассказала о ее характеристиках. Новый Compact High Rider (именно так расшифровывается аббревиатура) разработан в Европе, с прицелом в первую очередь именно на этот рынок, поэтому силовые агрегаты соответствующие.

Вот какие варианты C-HR ждут европейского покупателя:

гибрид 140 л.с. (ДВС 1.8 и электромотор), передний привод;

гибрид 198 л.с. (ДВС 2.0 и электромотор), передний привод;

подзаряжаемый гибрид 223 л.с., полный привод.

Топ-версия может проехать на электротяге 66 км, разогнаться до 100 км/ч за 7,2 секунды и развить максималку в 180 км/ч.

В базовом оснащении заявлены цифровые приборы и мультимедиа (два экрана размером 12,3” каждый), а в топе будут проекция на лобовое, панорамная крыша, атмосферная подсветка, аудио JBL, красные акценты в салоне для спортварианта GR Sport Premiere Edition. Опционально: колесные диски 20” и комбинированная окраска кузова.

Цены пока не объявлены, но старт предзаказов для Европы уже открыт. Кстати, собирать машину будут также в Старом Свете. При этом в США и Канаду новый C-HR официально поставлять не будут.

Что же касается России… Судя по тому, что в РФ уже штучно завозят свежую Corolla Cross, рано или поздно к нам каким-то тиражом приедет и стоящий на ступеньку выше новый C-HR.

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Фото: Toyota