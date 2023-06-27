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Toyota официально представила кроссовер C-HR второго поколения

Внешность вновь сделали столь же яркой, как у первой генерации, а вот салон стал попросторнее и посовременнее.

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Не успели тематические ресурсы обсудить тизер второго поколения Toyota C-HR, как компания выложила официальные фото новинки и рассказала о ее характеристиках. Новый Compact High Rider (именно так расшифровывается аббревиатура) разработан в Европе, с прицелом в первую очередь именно на этот рынок, поэтому силовые агрегаты соответствующие.

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Вот какие варианты C-HR ждут европейского покупателя:

  • гибрид 140 л.с. (ДВС 1.8 и электромотор), передний привод;
  • гибрид 198 л.с. (ДВС 2.0 и электромотор), передний привод;
  • подзаряжаемый гибрид 223 л.с., полный привод.

Топ-версия может проехать на электротяге 66 км, разогнаться до 100 км/ч за 7,2 секунды и развить максималку в 180 км/ч.

В базовом оснащении заявлены цифровые приборы и мультимедиа (два экрана размером 12,3” каждый), а в топе будут проекция на лобовое, панорамная крыша, атмосферная подсветка, аудио JBL, красные акценты в салоне для спортварианта GR Sport Premiere Edition. Опционально: колесные диски 20” и комбинированная окраска кузова.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Цены пока не объявлены, но старт предзаказов для Европы уже открыт. Кстати, собирать машину будут также в Старом Свете. При этом в США и Канаду новый C-HR официально поставлять не будут.

Что же касается России… Судя по тому, что в РФ уже штучно завозят свежую Corolla Cross, рано или поздно к нам каким-то тиражом приедет и стоящий на ступеньку выше новый C-HR.

Фото: Toyota

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За Рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.

Комментарий:

МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ

+2