Toyota показала первое изображение нового кроссовера C-HR
В преддверии дебюта, который запланирован на 26 июня 2023 года, компания Toyota распространила тизерное изображение кроссовера C-HR. Подробностей, как водится, минимум: задняя часть кузова, узкие светодиодные фонари и перекликающийся с первой генерацией крупный спойлер на крыше.
Известно, что модель делит платформу TNGA-C с новым Prius. Так что не случайно, что силовые установки нового C-HR – гибридные и подключаемые гибридные, с перспективой появления полностью электрической версии.
Ожидается, что салон по сравнению с первым C-HR станет чуть просторнее. В европейской линейке модель займет место между Yaris Cross и Corolla Cross.
Собирать машины будут в Турции и поставлять преимущественно на европейский рынок. От продаж в США и Канаде в компании решили отказаться, а вот по России с ее схемой параллельного импорта делать какие-либо прогнозы затруднительно.
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Фото, видео: Toyota
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Отзывы о Toyota C-HR (1)
Достоинства:
Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения
Недостатки:
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.
Комментарий:
МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ