Toyota показала первое изображение нового кроссовера C-HR

Деталей пока немного, но кое-какая информация для размышления уже есть.

В преддверии дебюта, который запланирован на 26 июня 2023 года, компания Toyota распространила тизерное изображение кроссовера C-HR. Подробностей, как водится, минимум: задняя часть кузова, узкие светодиодные фонари и перекликающийся с первой генерацией крупный спойлер на крыше.

Известно, что модель делит платформу TNGA-C с новым Prius. Так что не случайно, что силовые установки нового C-HR – гибридные и подключаемые гибридные, с перспективой появления полностью электрической версии.

Ожидается, что салон по сравнению с первым C-HR станет чуть просторнее. В европейской линейке модель займет место между Yaris Cross и Corolla Cross.

Собирать машины будут в Турции и поставлять преимущественно на европейский рынок. От продаж в США и Канаде в компании решили отказаться, а вот по России с ее схемой параллельного импорта делать какие-либо прогнозы затруднительно.

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Фото, видео: Toyota