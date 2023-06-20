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Toyota показала первое изображение нового кроссовера C-HR

Деталей пока немного, но кое-какая информация для размышления уже есть.

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В преддверии дебюта, который запланирован на 26 июня 2023 года, компания Toyota распространила тизерное изображение кроссовера C-HR. Подробностей, как водится, минимум: задняя часть кузова, узкие светодиодные фонари и перекликающийся с первой генерацией крупный спойлер на крыше.

Известно, что модель делит платформу TNGA-C с новым Prius. Так что не случайно, что силовые установки нового C-HR – гибридные и подключаемые гибридные, с перспективой появления полностью электрической версии.

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Ожидается, что салон по сравнению с первым C-HR станет чуть просторнее. В европейской линейке модель займет место между Yaris Cross и Corolla Cross.

Собирать машины будут в Турции и поставлять преимущественно на европейский рынок. От продаж в США и Канаде в компании решили отказаться, а вот по России с ее схемой параллельного импорта делать какие-либо прогнозы затруднительно.

Фото, видео: Toyota

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Toyota C-HR (1)

За РулемБезымянный
Toyota C-HR  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.

Комментарий:

МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ

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