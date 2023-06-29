Эксперт дал совет, как гарантированно получить скидку при покупке новой машины

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Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что при покупке нового автомобиля продавцу надо указать на конкурентов с более выгодной ценой. Для этого перед походом в автосалон следует проанализировать ситуацию на авторынке.

Прием тут один: чтобы понизить цену у дилера, нужно иметь в виду конкурентов. Можно обзвонить разные дилерские центры и узнать, кто и что предлагает. Выписать все это, составить таблицу, а после этого звонить всем, раскрывать предложения и предлагать сделать скидку. Как правило, это работает. Других возможностей купить новый автомобиль со скидкой нет», – объяснил автоэксперт.

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Что касается вторичного рынка, то вариантов сбить цену здесь гораздо больше, уверен Субботин. Лучше всего на осмотр взять с собой специалиста, который разбирается в машинах.

Источник: Вечерняя Москва

Фото: carnewschina, Saic

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