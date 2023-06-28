ГАЗ больше не будет добиваться ареста российских активов Volkswagen

Он отозвал апелляционную жалобу.

ГАЗ решил не оспаривать непринятие обеспечительных мер по наложению ареста на имущество компании Volkswagen Аktiengesellschaft, а также доли немецкого автоконцерна и компании Skoda auto в ООО «Фольксваген Груп Рус». Ранее Горьковский автозавод требовал сделать это для возможной компенсации своих убытков после ухода немецкого партнера из России в 2022 году и досрочного расторжения соглашения о контрактной сборке иномарок на площадях нижегородского предприятия.

Решением Первого арбитражного апелляционного суда производство по жалобе ГАЗа прекращено.

Напомним, что в основном судебном процессе ГАЗ просит взыскать с Volkswagen убытки в сумме 28,4 млрд руб.

Следующее заседание по этому спору назначено на 17 июля.

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Источник: КоммерсантЪ

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