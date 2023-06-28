Россияне рассказали, как они относятся к беспилотным машинам

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Каждый десятый автомобилист считает,что за машинами с автономным управлением будущее. А как думают остальные?

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Только 6% автомобилистов видят толк в беспилотниках исключительно как в перевозчиках грузов по закрытым трассам – напомним, такую схему успешно испытали в июне на трассе М-11 «Нева». А еще 11% однозначно за повсеместное применение машин с автономным управлением.

Об этом говорят результаты опроса подписчиков «За рулем» в Viber. Но, как вы понимаете, были в этом опросе и другие варианты ответов.

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Например, 13% респондентов считают, что нужно еще много лет развития технологий, чтобы автомобили-роботы получили право на полноценную жизнь.

Почти треть наших подписчиков (29%) согласны уже сейчас иметь в своем автомобиле автопилот, но отключаемый. Но большинство (41%) пока настроено консервативно. По поводу будущего беспилотников они ответили так: «Опасная затея, не хотелось бы ее распространения».

За Рулем

Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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