В Чехии разрешили ездить со скоростью до 150 км/ч

Депутаты чешского парламента утвердили новые правила дорожного движения.

По предложению Минтранса Чехии внесены изменения в ПДД. В частности, на модернизированных участках скоростных магистралей будет разрешено развивать скорость до 150 км/ч. Сейчас скоростной режим ограничивается 130 км/ч.

Кроме того, чешским водителям разрешили садиться за руль с 17 лет, но обязательно в сопровождении шофера-наставника.

Также отменено требование к водителям постоянно иметь с собой права и документы на машину.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.

Чешские парламентарии также внесли корректировки в размер штрафов за вождение машины в нетрезвом виде – они увеличены с 20 тысяч крон (около 625 долларов) до 25 тысяч крон (около 1,1 тысячи долларов).

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos