Лишать прав за снятые камерой нарушения ПДД пока не будут

В Совфеде сочли законопроект недоработанным.

Лишать водителей прав в случае повторной фиксации камерами превышения скорости или выезда на встречную полосу пока преждевременно. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что предложенный Госсоветом Татарстана законопроект не получит поддержку Совфеда.

Вместе с тем он отметил, что комитет поддерживает необходимость борьбы с грубыми нарушениями правил дорожного движения, такими как выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч, но «такая борьба не должна нарушать конституционные права граждан».

Поэтому Клишас считает, что прежде чем расширить сферу применения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, сначала нужно закрепить единые обязательные требования к таким спецсредствам, а также порядок обработки и хранения информации, получаемой с их помощью.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Telegram Андрея Клишаса

Фото: depositphotos.com