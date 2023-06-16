#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Семьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиляСемьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиля
Предложение актуально для семей, воспитывающих...
Почему не надо пытаться повернуть со спущенным колесом — видеоПочему не надо пытаться повернуть со спущенным колесом — видео
Семь суток ареста получил нетрезвый пермяк,...
Прогнозы все оптимистичнее: Минпромторг ожидает в 2023 году продаж 1 млн новых автоПрогнозы все оптимистичнее: Минпромторг ожидает в 2023 году продаж 1 млн новых авто
У экспертов авторынка свои цифры.

Лишать прав за снятые камерой нарушения ПДД пока не будут

В Совфеде сочли законопроект недоработанным.

За РулемНовая модель АВТОВАЗА — стало известно название и подробности

Лишать водителей прав в случае повторной фиксации камерами превышения скорости или выезда на встречную полосу пока преждевременно. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что предложенный Госсоветом Татарстана законопроект не получит поддержку Совфеда.

Вместе с тем он отметил, что комитет поддерживает необходимость борьбы с грубыми нарушениями правил дорожного движения, такими как выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч, но «такая борьба не должна нарушать конституционные права граждан».

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Поэтому Клишас считает, что прежде чем расширить сферу применения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, сначала нужно закрепить единые обязательные требования к таким спецсредствам, а также порядок обработки и хранения информации, получаемой с их помощью.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Telegram Андрея Клишаса

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0