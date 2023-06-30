Адвокат рассказала о новом виде вымогательства на дороге

Юрист лично столкнулась с мошенником.

Адвокат Ирина Зуй едва не стала жертвой мошенников на дороге. Она рассказала, что столкнулась с ними во время краткосрочной стоянки. Юрист припарковала авто и ненадолго отлучилась от машины. Когда же вернулась и сделала попытку отъехать, сдав назад, поняла, что что-то мешает ей это сделать.

Выйдя из машины, она обнаружила сзади девушку, которая наглым образом заявила, что уйдет только если получит 10 тыс. рублей. И в качестве доказательства своих намерений легла почти под багажник автомобиля. Юрист торопилась в суд и не стала вызывать полицию. Хотя признается, что именно так и надо поступать в подобной ситуации. Ей же удалось выехать вперед, рискуя задеть стоящие автомобили.

Юрист объясняет, что это новая схема отъема денег у населения. Аферисты таким образом зарабатывают, ничем особо не рискуя. Выглядывают приехавших на дорогих автомобилях, выжидают, пока водители сядут за руль, и быстренько запирают своим телом им выезд.

Главное в таких случаях – не пытайтесь силой убрать человека с дороги. Во-первых, это бесполезно, он вернется обратно, когда вы сядете в салон, а во-вторых, вообще руками нельзя касаться. Не дай бог образуется синяк, человек потом сходит в травмпункт и снимет якобы побои. И всё, проблемы вам гарантированы», – советует Зуй.

В подобной ситуации адвокат рекомендует сразу же позвонить в полицию и делать фото- и видеофиксацию происходящего.

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Источник: АиФ

Фото: Unsplash