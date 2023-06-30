Названы параметры, по которым китайские машины стали хуже, чем четыре года назад
Специалисты опрашивали водителей по целому ряду показателей, у каждого из которых максимальная возможная оценка составляла 100 баллов. Затем был выведен общий индекс.
Самых высоких оценок по-прежнему удостаиваются внешний вид и интерьер.
Также респонденты отметили возросшую динамику разгона, улучшившееся качество окраски и сборки, более эффективную шумоизоляцию. Ряд других показателей, по мнению владельцев тоже вырос, но в меньшей степени.
А вот такие качества, как обзорность, управляемость и устойчивость на дороге, эргономичность, продемонстрировали «минус». Стоит ли китайским производителям принимать подобные «звоночки» во внимание?
Безусловно. Но есть вероятность, что за эти годы российский клиент просто стал более взыскательным к отдельным нюансам. Отчасти из-за того, что общее впечатление от китайских машин за несколько лет существенно поменялось.
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Источник: Автостат
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС, Автостат
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