В России начались продажи Chery Arrizo 8

Эту модель позиционируют как замену Toyota Camry.

Продажи нового седана китайской марки Chery – Arrizo 8 – стартовали в России. По этому поводу была устроена масштабная презентацию, на которую пригласили более 300 человек – потенциальных и действующих клиентов компании, селебрити и журналистов. Бизнес-седан D-класса в компании Chery называют не иначе как «новый король седанов».

Для российских покупателей Arrizo 8 будет доступен в двух комплектациях и одной спецверсии.

Под капотом – турбомотор 1,6 л мощностью 186 л. с. (275 Н·м). Он работает в паре с семиступенчатым роботом.

Chery Arrizo 8 по размерам сопоставим с Toyota Camry и Kia K5, лишь немного им уступая: длина авто – 4757 мм, ширина – 1832 мм, колесная база – 2790 мм.

Стоимость седана в зависимости от комплектации: Arrizo 8 Prestige — 3 399 900 рублей, Arrizo 8 Ultimate — 3 499 900 рублей, Arrizo 8 Ultimate SE — 3 549 900 рублей.

Ранее компания открыла предзаказ на Arizzo 8. Интересно, что для этого нужно было обязательно подписаться на Telegram-канал Chery Arizzo 8 Club.

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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: Chery, https://t.me/maximkadakov