Международный чемпионат бульдозеристов: россяине – лучшие

За «Кубок CHETRA PRO» соперничали 46 команд из 19 российских регионов, а также Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.

Соревнования проходили два дня. Участники сдавали теоретические тесты и устраивали парные заезды на бульдозерах. Победителем стала команда из артели старателей «Нейва» (Александр Вайтиев и Юрий Серебренников). Второе место заняла команда из компании «Северсталь» (Роман Ганин и Владимир Шестаков). Команды из артели старателей «Нейва» (Александр Удалых и Денис Казанцев) и предприятия «Кузбассразрезуголь» (Владимир Рязанцев и Дмитрий Шуткин) разделили между собой третье место.

Победители получили денежное вознаграждение, а компании, в которых они трудятся, обзавелись дополнительным оборудованием.

Также в рамках чемпионата впервые прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист». В нем приняли участие 14 операторов бульдозеров из 12 российских регионов. Лучшим стал Александр Вайтиев из Свердловской области, второе место занял Владимир Рязанцев из Кузбасса, третье за Романом Ганиным из Вологодской области. Победитель получил главный приз – 300 тысяч рублей, за второе и третье место призовой фонд составил 200 и 100 тысяч рублей.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Скриншот видео VK