Квадратный Audi, о котором вы никогда не слышали

Спроектировали его в Германии, а дизайн создавался в Уругвае.

Когда мы говорим о мировом авторынке, мы даже не думаем об Уругвае. Но в течение трех лет (с 1969 по 1971 годы) в этой стране выпускали собственные автомобили на платформе NSU.

В 1969 году немецкая компания NSU объединилась с Auto Union и появилась компания Audi. Ее уругвайский импортер Quintanar решил, что ему нужен собственный автомобиль.

В 1968 году компания начала выпускать универсал, получивший название P6. Его дизайн создал Карлос Сотомайор, а двигатель и прочие агрегаты достались автомобилю от NSU. В машину втиснули крошечный рядный двухцилиндровый двигатель объемом 598 куб. см с воздушным охлаждением, который выдавал всего 36 л.с.

Quintanar удалось продать 140 универсалов P6 за год. Тогда импортер решил, что автомобилю надо больше мощности. Тогда он и доставил кузов Р6 в штаб-квартиру NSU в Неккарзульме (Германия), чтобы инженеры нашли способ втиснуть в универсал более мощный четырехцилиндровый двигатель от Prinz 1000.

Инженеры NSU пришли к заключению, что 996-кубовый двигатель никак не поместить в моторном отсеке P6. Единственный способ втиснуть его в машину — занять большую часть багажного отделения.

К большому удивлению инженеров NSU, это решение устроило компанию Quintanar. Так и сделали. Мощность литрового двигателя составляла 43 л.с., благодаря чему универсал мог развивать скорость до 120 км/ч. Всего было продано 500 экземпляров P6 и P10.

Кстати, в этом году Audi отмечает 150-летие компании NSU.

Фото: Audi