Масштабные грузовики – видео взрослых игрушек
Некоторые машины в видео детализированы просто невероятно. Большинство из них имеют даже рабочие фары, некоторые автомобили оснащены подсветкой приборной панели и центрального экрана, а записи звуков работающего двигателя отлично маскируют жужжание электромоторов.
Такой уровень детализации имеет свою цену: большинство моделей стоят более 100 тысяч рублей. Например, пятиосный низкорамный полуприцеп продается за 5512 евро или 530 тысяч рублей.
Но не все машины в видео стоят так же дорого. Погрузчик JDM-198 RTR дешевле и продается за 2241 доллар или 198 тысяч рублей.
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой в масштабе 1/14 стоит 2052 доллара или 181 тысячу рублей, экскаватор Kabolite Liebhe 350 – 3456 долларов (305 тысяч рублей), а погрузчик LESU Lieghe – 2884 долларов (255 тысяч рублей). И это цены на модели, которые поставляются в разобранном виде и неокрашенными.
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Фото, видео: Youtube
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