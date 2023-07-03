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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

И да, она именно в автомобильной сфере.

За РулемМенеджер по продажам назвал пятерку самых надежных «китайцев»

Исследовательский центр «Зарплата.ру» составил топ высокооплачиваемых вакансий. Возглавила его вакансия руководителя проекта по импорту автомобилей из Кореи. Такого специалиста ищет московская компания, которая занимается импортом автомобилей.

За 1 млн рублей в месяц необходимо организовать офис в Сеуле, выстроить отношения с дилерами в Южной Корее, а также искать, заказывать, покупать и экспортировать автомобили. Всего в месяц требуется закупить 40–50 штук.

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Претенденту необходимо владеть корейским и русским языками, понимать особенности культуры и традиции страны, предусмотрены регулярные командировки в Корею.

А вот за работу программиста с опытом работы от шести лет в Санкт-Петербурге предлагают меньше — от 800 тыс. рублей. От 500 тыс. рублей предлагают пластическому хирургу в московской клинике и шеф-повару в Тольятти, способному разрабатывать авторские блюда и обучать помощников.

С зарплатой до 500 тыс. рублей в Ростове-на-Дону требуется механизатор-комбайнер на зерноуборочный комбайн, а в Москве — оклейщик автомобилей с опытом работы с машинами премиум-класса.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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