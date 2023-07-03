Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

И да, она именно в автомобильной сфере.

Исследовательский центр «Зарплата.ру» составил топ высокооплачиваемых вакансий. Возглавила его вакансия руководителя проекта по импорту автомобилей из Кореи. Такого специалиста ищет московская компания, которая занимается импортом автомобилей.

За 1 млн рублей в месяц необходимо организовать офис в Сеуле, выстроить отношения с дилерами в Южной Корее, а также искать, заказывать, покупать и экспортировать автомобили. Всего в месяц требуется закупить 40–50 штук.

Претенденту необходимо владеть корейским и русским языками, понимать особенности культуры и традиции страны, предусмотрены регулярные командировки в Корею.

А вот за работу программиста с опытом работы от шести лет в Санкт-Петербурге предлагают меньше — от 800 тыс. рублей. От 500 тыс. рублей предлагают пластическому хирургу в московской клинике и шеф-повару в Тольятти, способному разрабатывать авторские блюда и обучать помощников.

С зарплатой до 500 тыс. рублей в Ростове-на-Дону требуется механизатор-комбайнер на зерноуборочный комбайн, а в Москве — оклейщик автомобилей с опытом работы с машинами премиум-класса.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos