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Со стороны Темрюкского района.
Авто с пробегом — как не стать жертвой мошенниковАвто с пробегом — как не стать жертвой мошенников
Например, продавца всегда следует проверять на...

Авто с пробегом — как не стать жертвой мошенников

Например, продавца всегда следует проверять на банкротные риски.

За РулемНазваны самые популярные модели с дизелем

В интернете много специализированных сайтов, где по VIN автомобиля можно узнать, попадал ли он в ДТП, есть ли на нем обременения или запрет на совершение регистрационных действий, напомнила адвокат Ирина Зуй.

Если человек покупает автомобиль с пробегом через салон, то по номеру VIN у сотрудника салона можно посмотреть, проходил ли владелец вовремя ТО, что именно он менял, не было ли серьезных поломок и т. д.

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Можно проверить приглянувшуюся машину через залоговый реестр – не числится ли она там.

Дубликат ПТС сразу должен насторожить. Покупать следует машину с оригинальным паспортом. Касательно продавца правило аналогичное: общаться следует с настоящим продавцом, а не с человеком с доверенностью. Нет уверенности, что человек, подписавшей доверенность, жив, или что она не была сфальсифицирована. Собственник машины должен обязательно явиться на сделку, то есть на подписание договора купли-продажи.

Оригинал ПТС нужно проверить, чтобы не было подчисток, помарок в датах и фамилиях, были все печати и подписи предыдущих собственников.

Важно проверить продавца на банкротные риски. Сделки по продаже имущества, которые заключались гражданином в предшествующие банкротству 3 года, суд может аннулировать. Эта информация содержится на сайте «Федресурс», достаточно ввести ФИО владельца в строке поиска.

Не советует юрист покупать авто по доверенности – только оформлять договор купли-продажи с актом передачи и только сразу. При расчете требуйте расписку о получении денег наличными или платежные документы при безналичном способе оплаты.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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