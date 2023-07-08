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5 крутых машин, которые так и не вышли

Автопроизводители могли бы их выпускать, но у них не было для этого возможностей.

За РулемЕздить на машине в Европу стало опасно

В середине 2022 года была компания, которая сделала смелое заявление о разработке первого «ультра-автомобиля», который должен появиться в 2022 или 2023 году. Однако мало кто воспринял это заявление всерьез. От срока осталось полгода, а новостей по нему нет.

Многие мировые автопроизводители представляли нам концепты и прототипы, которые в результате так и остались в единственном экземпляре и не встали на конвейер. А жаль. Вот, пожалуй, пять самых интересных проектов.

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1. Alpha Wolf

За Рулем

Alpha Motors Wolf в начале этого года заявила, что работает над прототипом пикапа, представленного еще в середине 2021 года в виде рендеров. Этот автомобиль выглядит круто, но непонятно, появится он когда-нибудь в продаже или нет.

2. Saleen S5S Raptor

За Рулем

2008 год, если вы помните, был не самым простым для автопромышленности, а для S5S Raptor он стал катастрофическим. Несмотря на потрясающий дизайн, этот суперкар так и не смогли поставить на конвейер.

3. Vision Mercedes-Maybach 6

За Рулем

В Mercedes-Benz его называли электрическим автомобилем будущего, сделанным в стиле Sensual Purity. Он имеет 24-дюймовые колеса, кожаную обивку салона премиум-класса и электромоторы мощностью 750 л.с. Но такое будущее так и не наступило.

4. Ford Shelby GR-1

За Рулем

Его представили еще в 2004 году. Автомобиль имел много общего с Ford GT, а под капотом прятался 6,4-литровый V10.

5. Hyundai N Vision 74

За Рулем

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Какое-то время казалось, что корейский автопроизводитель все же выпустит этот автомобиль. Но этого не случится. По крайней мере, не в ближайшие годы.

Фото: компании-производители

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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