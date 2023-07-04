Продажи Лады установили «личный» рекорд

В июне дилеры Лады реализовали 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что является лучшим результатом в 2023 году и на 272% больше, чем в июне 2022 года.

Всего в первом полугодии в РФ продано 143 618 автомобилей Lada, что на 92,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хорошо была воспринята рынком обновленная Lada Vesta – в июне продано 4258 автомобилей этого семейства.

Другие модели:

Granta – продано 16 757 единиц (+407% к июню 2022 года)

Niva Legend – 3135 шт. (+610,9%)

Niva Travel – 3361 шт. (663,9%).

В течение июня 2023 года на АВТОВАЗе и его дочерних фирмах было выпущено 15 465 автомобилей и сборочных комплектов (при том, что с 29 мая до 20 июня автозавод находился в корпоративном отпуске).

Всего за первую половину 2023 года на АВТОВАЗе и дочерних обществах выпущено 135 270 автомобилей и сборочных комплектов, что на 48,7% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

В настоящее время на складах АВТОВАЗа и у дилеров сформирован запас из 25 тыс. автомобилей, что соответствует месячному объему продаж.

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