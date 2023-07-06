Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России

Этот рост, по мнению ритейлеров, может составить 15–18%.

В ассоциации РОАД («Российские автомобильные дилеры») прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15–18%, до 298 тысяч штук.

123 тысячи из них – автомобили российских брендов, 130 тысяч – китайских, а оставшуюся часть составят машины, ввезенные по параллельном импорту.

Ранее в РОАД сообщали, что ожидают роста цен на новые и подержанные автомобили в РФ на фоне ослабления рубля.

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Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC