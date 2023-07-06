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Депутат Бундестага попросил власти ФРГ проверить законность изъятия авто у россиян

А пока он порекомендовал гражданам РФ воздержаться от использования Германии в качестве транзитного государства.

За РулемВ Германии не исключили, что будут изымать автомобили с российскими номерами

Депутат Бундестага (парламент ФРГ) Евгений Шмидт направил запрос правительству ФРГ, чтобы установить законность изъятия автомобилей с российскими номерами на территории Германии. Видеообращение парламентария опубликовано в его YouTube-канале.

Несколько дней назад чиновники таможни начали конфисковывать транспортные средства и возбуждать уголовные дела против граждан РФ, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны.

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Есть данные, что конфисковывать стали и транспортные средства с российскими номерами у граждан РФ, находящихся на ПМЖ в Германии.

Депутат просит выяснить причину этого всплеска «служебного рвения таможенников и их альтернативное толкование европейских санкций».

Представитель таможенного управления Германии Андре Ленц, комментируя ранее информацию о том, что в Германии начали арестовывать машины с номерами РФ при попытке въехать в страну, сослался на статью ЕС о санкциях (статья 3i № 833/2014), согласно которой запрещается напрямую или косвенно покупать, ввозить в ЕС и провозить транзитом товары, перечисленные в приложении к статье. Поскольку там упомянуты, в том числе, и легковые автомобили, они, в принципе, тоже подлежат запрету, полагает он.

Однако эксперты предполагают, что это может быть личной инициативой таможенных чиновников, которые неверно толкуют английскую версию документа в немецком переводе. В английской версии говорится об экспорте, а в немецкой – о «вывозе» авто, который таможенники трактуют шире.

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Источник: ТАСС и YouTube

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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