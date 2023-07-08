Стартует ралли-рейд «Шелковый путь». Где и как заправляются гонщики?

Ралли «Шелковый путь» началось уже сегодня в столице Татарстана, Казани, и продлится целых десять дней, а его маршрут пролегает через 13 регионов. Порой на пути гонщиков – только степи и леса, где нет никаких АЗС. Как в таком случае они заправляют свою технику?

Немного контекста. Прямо сейчас в Казани начинается тринадцатое издание международного ралли-рейда «Шелковый путь». Участники отправляются покорять бездорожье на грузовиках, мотоциклах и вездеходах. Вечерние привалы – в «полевых условиях», то есть на бивуаках. Там гонщики отдыхают после трудного дня, едят и спят. Там же работают и технические специалисты, которые чинят и проверяют технику, готовят команды к новым стартам.

В ралли техника испытывает колоссальные нагрузки в сравнении с обычными условиями автомобильных дорог. Сколько потенциальных победителей сошли с дистанции из-за поломки двигателя, так что для гонщиков качество используемого топлива имеет первостепенное значение. При этом маршрут ралли зачастую проходит по отдаленным регионам, где нет АЗС крупных сетей, а порой и вовсе нет заправок. Поэтому вопрос снабжения каравана топливом решается централизованно.

Сколько надо топлива для ралли

Многолетний топливный партнер ралли, «Газпром нефть», в этом году поставит на «Шелковый путь» больше 200 000 литров топлива. Это не только высокотехнологичные бензины G-Drive, но и новое дизельное топливо с улучшенными характеристиками G-Drive Diesel, которое было протестировано еще на реконессансе, то есть на этапе прокладки маршрута будущего ралли-рейда.

Кстати, проверка топлива в ралли – обычная практика для «Газпром нефти». Ведь длинный маршрут с разными ландшафтами, суточными перепадами температур и экстремальной нагрузкой на двигатель – это лучший полигон для «боевого крещения» продукта. Если новое топливо хорошо показало себя в отнюдь не шелковом «Шелковом пути», то и на обычных дорогах на него можно будет положиться.

В чем везут топливо?

Для транспортировки такого объема топлива требуется большой автопарк. На протяжении всего «Шелкового пути» караван сопровождают целых девять бензовозов. От них раллийцы заправляются на бивуаках, для чего на цистернах оборудованы специальные мобильные колонки. Также есть три экипажа технического обслуживания, а на труднодоступных спецучастках дежурят две автотопливозаправочные машины – их устанавливают для участников с небольшими топливными баками, которые не могут дотянуть до финиша спецучастка без подзаправки.

Качество топлива

За сохранностью качества топлива следят специалисты передвижных лабораторий компании. Это автофургоны с современным оборудованием, на котором менее чем за полчаса можно проанализировать порядка 10 основных параметров бензина и дизеля.

Перед стартом «Шелкового пути» гонщики команды G-Drive Racing Роман Русинов и Анастасия Нифонтова лично приехали на АЗС «Газпромнефть», чтобы заправить свои «боевые» мотовездеходы, а мобильная лаборатория протестировала образцы топлива на соответствие стандартам. Это важно для техники, которой предстоит тяжелое и длительное испытание.

Гонщики команды G-Drive Racing Роман Русинов и Анастасия Нифонтова

Кстати, знаменитый российский гонщик Роман Русинов принимает участие в «Шелковом пути» в первый раз. Но с топливом G-Drive он знаком давно: этот бензин заливали в его автомобиль в гонках на выносливость, и мотор не подвел.

«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, внимательно следит за ходом ралли «Шелковый путь» и будет рассказывать о самых интересных событиях и этапах гонки.