#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Зачем эти люди сбрасывают машины со скалыЗачем эти люди сбрасывают машины со скалы
Это традиционное занятие жителей Аляски.
В США построят радиоактивные дорогиВ США построят радиоактивные дороги
Опасные вещества включат в список материалов,...
грузовики Sinotruk (слева) и Dongfeng преодолели 40 млн безаварийных километров в Китае благодаря системе автономного вождения InceptioПока мы рассуждаем о фурах-беспилотниках, в Китае они уже «намотали» 40 млн км
В основном, автономные технологии испытывают на...

Зачем эти люди сбрасывают машины со скалы

Это традиционное занятие жителей Аляски.

За РулемToyota показала новый Land Cruiser

Некоторым нравится тихие праздничные обеды, скромные вечеринки, фейерверки. А кому-то подавай летящие со скалы автомобили. Так жители Аляски празднуют 4 июля – День независимости США.

Мероприятие получило название Glacier View и уже стало традиционным. Толпы собираются у подножия утеса, чтобы посмотреть, как разбиваются падающие вниз автомобили.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Автомобили запускаются не с помощью какой-то шикарной катапульты. Они мчатся к обрыву сами: рули пристегнуты ремнями, двигатели заведены, коробки передач включены, педали газа нажаты.

За РулемЭтот салон Saab давно заброшен – видео

В этом году в мероприятии приняли участие более десятка автомобилей – от Ford Taurus до автодома Dodge.

Фото, видео: Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0