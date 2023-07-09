Зачем эти люди сбрасывают машины со скалы

Это традиционное занятие жителей Аляски.

Некоторым нравится тихие праздничные обеды, скромные вечеринки, фейерверки. А кому-то подавай летящие со скалы автомобили. Так жители Аляски празднуют 4 июля – День независимости США.

Мероприятие получило название Glacier View и уже стало традиционным. Толпы собираются у подножия утеса, чтобы посмотреть, как разбиваются падающие вниз автомобили.

Автомобили запускаются не с помощью какой-то шикарной катапульты. Они мчатся к обрыву сами: рули пристегнуты ремнями, двигатели заведены, коробки передач включены, педали газа нажаты.

В этом году в мероприятии приняли участие более десятка автомобилей – от Ford Taurus до автодома Dodge.

Названы самые популярные кроссоверы июня, а популярно сегодня то, что недорого, в наличии и с хорошим оснащением.

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Фото, видео: Youtube