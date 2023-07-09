Зачем эти люди сбрасывают машины со скалы
Это традиционное занятие жителей Аляски.
Некоторым нравится тихие праздничные обеды, скромные вечеринки, фейерверки. А кому-то подавай летящие со скалы автомобили. Так жители Аляски празднуют 4 июля – День независимости США.
Мероприятие получило название Glacier View и уже стало традиционным. Толпы собираются у подножия утеса, чтобы посмотреть, как разбиваются падающие вниз автомобили.
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Автомобили запускаются не с помощью какой-то шикарной катапульты. Они мчатся к обрыву сами: рули пристегнуты ремнями, двигатели заведены, коробки передач включены, педали газа нажаты.
В этом году в мероприятии приняли участие более десятка автомобилей – от Ford Taurus до автодома Dodge.
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Фото, видео: Youtube
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Кирилл Панов
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