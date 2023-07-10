С 17 июля еще один автозавод возобновит работу в России

Там будут выпускать пикапы.

Компания Sollers планирует запустить производство на заводе во Владивостоке 17 июля. Под брендом Sollers на производственной площадке планируется производить пикапы.

Автомобильный завод Sollers во Владивостоке возобновит работу с 17 июля и начнет выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers», - сообщили в пресс-службе компании.

Официальную презентацию новых моделей планируется провести в сентябре, после чего завод приступит к серийному производству пикапов.

Какие точно модели будут выпускать на заводе во Владивостоке, на предприятии пока не сообщают. Но скорее всего, за основу возьмут платформу китайского JAC T6. Со временем китайские комплектующие будут заменяться на российские, учитывая тот факт, что у «Соллерс» есть свои заводы запчастей, в том числе по производству двигателей.

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Источник: Интерфакс

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС