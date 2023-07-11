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Во дворах установят «треугольники видимости»: для чего они нужны

Мера направлена на профилактику ДТП.

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В столичных дворах у подъездов появятся «треугольники видимости» для пешеходов. Как сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Александр Быков, смысл данного знака в том, чтобы выходящий из подъезда человек видел, что происходит на прилегающей к дому проезжей части.

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Для этого, добавил Быков, у подъезда не должно быть припаркованных автомобилей.

Это позволит пешеходам, в том числе детям, увеличить угол обзора и даст им дополнительные несколько секунд для реагирования. Также подобное решение пойдет на пользу водителям, передвигающимся по проезжей части во дворах», – уточнил Александр Быков.

Источник: Вечерняя Москва

Фото: Depositphotos

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