Для ГИБДД с 11 июля ужесточили правила скрытого патрулирования

Требования к фиксации нарушений машинами без специальных опознавательных знаков прописали в регламенте.

С 11 июля сотрудники Госавтоинспекции должны будут использовать технические средства для фиксации нарушений, обнаруженных во время скрытого патрулирования. Это касается автомобилей ДПС, не имеющих специальной цветографической схемы. В настоящее время такое требование отсутствует в регламенте.

В новом порядке, как и ранее, во время скрытого патрулирования будут фиксироваться случаи опасного вождения, выезда на полосу встречного движения, превышения скорости, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов.

Далее информация о нарушениях должна будет передаваться другим патрульным автомобилям с цветографическими схемами. И если они посчитают, что оснований для привлечения водителя к ответственности достаточно, то будут останавливать нарушителей.

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Источник: ТАСС