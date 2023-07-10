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«Лидер» при этом не изменился – самой угоняемой...

Нам рассказали, какие машины будут чаще всего угонять через три года

«Лидер» при этом не изменился – самой угоняемой маркой в России была и будет Lada.

За РулемСтало известно, какие автомобили предпочитают угонщики

Чаще всего в статистике угонов фигурируют автомобили Lada, и ситуация вряд ли изменится, поскольку эта марка лидирует на российском рынке, считает эксперт.

Что касается других автомобилей, в России появилось много новых марок, и предпочтения угонщиков могут измениться, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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В ближайшие три года, по мере повышения спроса на китайские машины, будет расти к ним и интерес злоумышленников. «Китайцев» будут угонять как для разбора, так и под перебивку номеров, прогнозирует эксперт.

В группе риска окажется Kaiyi – как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси. Эту марку начали собирать на калининградском «Автоторе».

Если автомобиль будет пользоваться большим спросом, он станет одним из лидеров по угону. Вообще, угонщиков будут больше привлекать те автомобили, которые получат массовое распространение.

Массовые модели Hyundai и Kia останутся в приоритетах угонщиков, продолжат угонять и Toyota Land Cruiser, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья.

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Источник: РИА Новости

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