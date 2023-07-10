Этот компактный кроссовер Geely стоит около 1,6 млн рублей

Правда, предлагают его только в одной версии с мотором 1,5 л.

Компактный кроссовер Geely Boyue L Glory Edition, оснащенный двигателем 1.5TD, предлагают в Китае по цене, эквивалентной 128 700 юаней (1,6 млн рублей).

Ожидается, что модель будет конкурировать с Great Wall Motors Haval H6, Chery Tiggo 8 и GAC Trumpchi GS4.

Основанный на платформе компактной модульной архитектуры (CMA), разработанной Geely и Volvo, Boyue L Glory Edition имеет размеры 4670/1900/1705 мм и колесную базу 2777 мм. С точки зрения внешнего вида, высокие колесные арки и конструкция подвесной крыши привлекают внимание. У автомобиля 19-дюймовые литые колесные диски.

Спереди автомобиля большая перевернутая трапециевидная решетка радиатора. Над ней расположена световая полоса, состоящая из 182 светодиодов дневных ходовых огней.

Задняя часть острая и угловатая с высоко установленными стоп-сигналами, Y-образными задними фонарями, состоящими из 290 светодиодов, и четырьмя выхлопными патрубками.

В салоне расположена 10,25-дюймовая полностью ЖК-панель приборов и 13,2-дюймовый вертикальный центральный экран управления со встроенным чипом Qualcomm Snapdragon 8155 и операционной системой Geely Galaxy OS Air.

Boyue L Glory Edition использует электрическую архитектуру Geely GEEA2.0 и высококлассную интеллектуальную систему помощи при вождении NOA для реализации расширенных функций помощи при вождении уровня 2. Автомобиль также оснащен передним и задним радарами.

Под капотом автомобиля четырехцилиндровый турбированный мотор 1,5 максимальной мощностью 180 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Средний расход топлива автомобиля составляет 6,8 л/100 км.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: СarNewsChina