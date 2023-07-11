Еще один китайский бренд станет Ладой

Ранее была информация, что для сборки будет выбран другой автозавод.

На производственной площадке завода «Лада Ижевск» планируют выпускать автомобили китайского бренда Dongfeng. Какие именно модели поставят на конвейер ижевского завода, пока не известно. Но, как сообщили источники на автозаводе, сборка может начаться уже в конце этого года.

Ранее сообщалось, что Dongfeng организует сборочное производство на калининградском «Автоторе». Теперь же перспектива такого сотрудничества с китайскими партнерами оказалась под вопросом.

При этом компания Dongfeng Motor Rus уже представлена на российском рынке седаном Shine Max – его продажи начались в конце мая. Автомобиль представлен в единственной комплектации и предлагается по цене 2,99 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Telegram Автопоток

Фото: Алена Селезнева/ТАСС