Эксперт рассказал, как можно навести порядок с электросамокатами

Предлагают вешать на электросамокаты номера и даже выдавать права, как на скутеры. Но решит ли это проблему с ростом аварийности с участием этих средств индивидуальной мобильности?

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны получить государственные номерные знаки, ведь без этого говорить о штрафах преждевременно.

Об этом недавно заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети.

Как вообще регулировать движение на электросамокатах? И кто этим должен заняться? Массово контролировать водителей СИМ сотрудники ГИБДД не могут – их для этого слишком мало.

Мнение эксперта

Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности»:

– Пока реальных инструментов регулирования в этой сфере нет нет. А электросамокатов на улицах становится все больше, причем в основной массе это арендные устройства, что неудивительно – это неплохой бизнес для прокатных контор. Думаю, реально электросамокаты можно учитывать только одним способом – привязывать к мобильному приложению (частные) и мониторить через мобильное приложение (прокатные). Вот сейчас обсуждают, что нужно штрафовать за езду на самокате вдвоем. Мы часто такое видим на улицах, но как это администрировать?

Также, думаю, чтобы навести порядок в этой сфере, нужно ограничить количество электросамокатов, находящихся в свободном обороте. Причем дать свободу регулирования СИМ самим агломерациям. Оставить необходимый лимит, остальное запретить. Считаю, что совсем запрещать, как предлагают некоторые, нельзя. Да, кому-то электросамокаты не нравятся, но жизнь меняется, появляется новое, нужно учиться с этим сосуществовать. Когда появятся летающие такси, что, их тоже запретить? Кроме того, неправильно разрушать бизнес, который только недавно зародился.

И еще хочется сказать о том, что на электросамокатах чаще ездят молодые люди, поэтому навык управления они должны получать еще в школе. Например, можно ввести несколько уроков обучающей езды на электросамокатах на уроке физкультуры, чтобы по окончании школы человек мог уверенно управлять этим довольно опасным средством передвижения.

Других выходов регулирования я пока не вижу.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС