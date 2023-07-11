Эти автомобили ломаются реже всего
Сервис «Автотека» совместно с «ЕвроАвто» – маркетплейсом запчастей и владельцем сети СТО в России – проанализировали количество ремонтов новых автомобилей (до 5 лет) на предприятиях сети в Санкт-Петербурге с начала 2023 года.
По результатам составили рейтинги по массовому, премиум- и люкс-сегментам.
Так, автомобили SsangYong, Seat и GAC заезжали в сервис в среднем 1 раз за 6 месяцев. Чаще – Daihatsu и Ravon: их ремонтировали более 3,5 раза за этот период.
Топ-5 моделей масс-сегмента, которые ломались реже других:
1. SsangYong Actyon Sport
2. Seat Alhambra
3. GAC GS8
4. Changan UNI-K
5. Changan CS75
Лидерами рейтинга в премиум-марках стали General Motors, Chrysler и Volvo. Чаще других в ремонте нуждались Jaguar и Mini.
Топ-5 моделей премиум-сегмента, которые реже ломались:
1. GM GMC Terrain
2. Chrysler Pacifica
3. Volvo V60
4. Volvo V90 Cross Country
5. Lexus LS
В классе премиальных авто аутсайдерами рейтинга стали Tesla Model 3 и Mercedes Benz GLE Coupe C292.
Топ-5 моделей авто люкс-сегмента с минимальным посещением автосервиса.
1. Rolls-Royce Wraith
2. Alfa Romeo Stelvio
3. Alfa Romeo Giulietta
4. Bentley Continental Flying Spur
5. Bentley Bentayga
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Фото: Unsplash
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