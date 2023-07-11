Эти автомобили ломаются реже всего

Эксперты проанализировали количество ремонтов новых автомобилей на СТО.

Сервис «Автотека» совместно с «ЕвроАвто» – маркетплейсом запчастей и владельцем сети СТО в России – проанализировали количество ремонтов новых автомобилей (до 5 лет) на предприятиях сети в Санкт-Петербурге с начала 2023 года.

По результатам составили рейтинги по массовому, премиум- и люкс-сегментам.

Так, автомобили SsangYong, Seat и GAC заезжали в сервис в среднем 1 раз за 6 месяцев. Чаще – Daihatsu и Ravon: их ремонтировали более 3,5 раза за этот период.

Топ-5 моделей масс-сегмента, которые ломались реже других:

1. SsangYong Actyon Sport

2. Seat Alhambra

3. GAC GS8

4. Changan UNI-K

5. Changan CS75

Лидерами рейтинга в премиум-марках стали General Motors, Chrysler и Volvo. Чаще других в ремонте нуждались Jaguar и Mini.

Топ-5 моделей премиум-сегмента, которые реже ломались:

1. GM GMC Terrain

2. Chrysler Pacifica

3. Volvo V60

4. Volvo V90 Cross Country

5. Lexus LS

В классе премиальных авто аутсайдерами рейтинга стали Tesla Model 3 и Mercedes Benz GLE Coupe C292.

Топ-5 моделей авто люкс-сегмента с минимальным посещением автосервиса.

1. Rolls-Royce Wraith

2. Alfa Romeo Stelvio

3. Alfa Romeo Giulietta

4. Bentley Continental Flying Spur

5. Bentley Bentayga

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Фото: Unsplash