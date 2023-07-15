Когда утро ну совсем не задалось
Соседка врезалась в любимый автомобиль, а потом вместе с машиной скатилась в бассейн владельца частного дома.
Произошло это во Флориде (США). Владелец дома снял на видео лишь последствия инцидента и говорит, что женщина была в шоке, и ему пришлось вытаскивать ее из автомобиля через окно.
По ходу движения она еще и разбила редкий Шевроле Монте-Карло 1985 года, когда «проезжала через забор».
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Ютуберы, разумеется, не преминули поехидничать по этому поводу.
@Hello_darkworld: «Расслабьтесь, ребята, она просто хотела помыть машину».
@claygorovoy5467: «Бог, возможно, посылает вам сообщение».
@yesicasari: «Вождение в нетрезвом виде?».
@alexgonzalez9627: «Хреново! Плюс она попала в Монте-Карло. Ну, по крайней мере, это не было наездом».
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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