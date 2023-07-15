Когда утро ну совсем не задалось

Соседка врезалась в любимый автомобиль, а потом вместе с машиной скатилась в бассейн владельца частного дома.

Произошло это во Флориде (США). Владелец дома снял на видео лишь последствия инцидента и говорит, что женщина была в шоке, и ему пришлось вытаскивать ее из автомобиля через окно.

По ходу движения она еще и разбила редкий Шевроле Монте-Карло 1985 года, когда «проезжала через забор».

Ютуберы, разумеется, не преминули поехидничать по этому поводу.

@Hello_darkworld: «Расслабьтесь, ребята, она просто хотела помыть машину».

@claygorovoy5467: «Бог, возможно, посылает вам сообщение».

@yesicasari: «Вождение в нетрезвом виде?».

@alexgonzalez9627: «Хреново! Плюс она попала в Монте-Карло. Ну, по крайней мере, это не было наездом».

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube