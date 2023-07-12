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Составлен портрет владельца китайского автомобиля

Его «нарисовали» страховщики на основании свой статистики.

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Владельцу нового китайского автомобиля в нашей стране с большой вероятностью 35–40 лет, это мужчина, живущий в экономически развитом регионе европейской части России и купивший машину в кредит.

Такой усредненный портрет составили в компании «Росгосстрах» и банке «Открытие» на основе анализа портфеля договоров каско, оформленных собственниками автомобилей различных китайских марок: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan и др.

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Почти четверть (23,6%) полисов добровольного автострахования на китайские машины приобрели жители Москвы. На втором месте (12,8%) идет Санкт-Петербург с Ленинградской областью. На третьем (10,3%) — Нижегородская область, где филиал старейшего страховщика страны активно и плотно работает с автодилерами и недавно вместе с компанией Ixen Motors представил жителям региона еще не очень хорошо известную в нашей стране китайскую марку Forthing.

В топ-5 по количеству застрахованных по каско китайских машин вошли Республика Татарстан (5,5%) и Пермский край (4%). В десятку регионов-лидеров попали также Вологодская, Волгоградская и Ростовская области, Тюменская область с Ханты-Мансийским автономным округом и Самарская область.

При нынешнем уровне цен на авторынке львиная доля новых машин китайского производства куплена россиянами в кредит. Лишь 13,9% новоявленных автовладельцев обошлись без привлечения заемных средств.

Средний чек автокредита на покупку нового китайского автомобиля составил 2 млн рублей, средняя стоимость машины из КНР — 2,6 млн рублей.

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За РулемАлексеева Елена
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