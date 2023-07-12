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Многодетным семьям выделят на покупку авто по 1,5 млн рублей

Приобрести на эти средства можно только отечественный автомобиль.

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Многодетные семьи в Тверской области могут рассчитывать на получение сертификата на покупку автомобиля. Размер помощи от региональных властей составит 1,5 млн рублей, а приобрести семья сможет легковой автомобиль отечественного производства.

Согласно поправкам в нормативные документы региона, меры начнут действовать с 1 сентября 2023 года. Ранее размер сертификата составлял 1 млн рублей, а получившие сертификат на эту сумму и не успевшие им воспользоваться смогут обменять его на новый.

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Кроме того, власти региона расширили модельный ряд автомобилей, которые можно приобрести с господдержкой.

«По просьбам наших многодетных семей мы также расширили линейку приобретаемых автомобилей. Теперь в ней, в том числе, и машины с кузовом универсал вместимостью не менее семи мест. К нему относится и отечественная машина Lada Largus – АВТОВАЗ обещает выпустить ее семиместную разновидность», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Источник: Тверскаясемья.рф

Фото: Unsplash/Vitolda Klein

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