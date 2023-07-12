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100 автомобилей Москвич со спецоборудованием переданы Росгвардии

На них сотрудники ведомства будут патрулировать улицы и выезжать на экстренные вызовы.

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В автопарк Росгвардии отправились 100 автомобилей «Москвич». Их передало ведомству правительство Москвы. Современные автомобили обеспечат быстроту и мобильность групп реагирования Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Москве, говорится в сообщении автопроизводителя.

Машины Росгвардии укомплектованы специальным оборудованием, в частности, они имеют цветографическую оклейку, сигнальную громкоговорящую установку и специализированную систему наблюдения.

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Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, «современные и надежные автомобили Москвич помогут Росгвардии обеспечить защиту правопорядка», что является приоритетной задачей.

Источник и фото: Москвич

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