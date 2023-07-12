Акцизы на автомобили и сигареты повысят на 5%

Повышение акцизов (а значит, и цен) также коснется крепкого алкоголя.

В 2024 году акцизы должны были быть проиндексированы на 4%, однако в поправках к проекту изменений в Налоговый кодекс Минфин предложил повысить акцизы до 5%.

Минфин предложил поднять тарифы на крепкий алкоголь, сигареты, автомобили в 2024 году на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%. Это следует из проекта поправок правительства ко второму чтению законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс. С документом ознакомились в РБК.

Известно, что законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 10 июля.

Если поправки пройдут, акциз на легковые автомобили составит:

с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. – 58 рублей за одну лошадиную силу

от 150 до 200 л.с. – 557 рублей

от 200 до 300 л.с. – 912 рублей

от 300 до 400 л.с. – 1555 рублей

от 400 до 500 лошадиных сил – 1609 рублей

свыше 500 л.с. – 1662 рубля.

Темпы роста акцизов на мотоциклы останутся на запланированном уровне в 4%.

Справка

Акциз на автомобиль – разновидность косвенных налогов, включенных в стоимость как отечественного транспорта, так и иномарок, ввезенных из-за границы. Ставка акциза зависит от мощности автомобиля, измеряемой в киловаттах или лошадиных силах.

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Источник: РБК