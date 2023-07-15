Стало известно, какие кроссоверы в России любят больше всего

Продажи выросли на 68,1% за последний год.

Средняя цена б/у кроссоверов и внедорожников, по данным Авито Авто, возросла на 7,6% и достигла отметки в 1,4 млн рублей. Сегмент занимает 22,4% рынка подержанных автомобилей,.

В мае-июне лидировали модели Toyota, которые показали лучшие результаты, составив 2% от общего объема продаж. Средняя цена – 2 350 000 рублей. Второе место разделили Lada и Hyundai, которые имели долю рынка в 1,9% каждая, а средние цены составили 370 000 и 1 800 000 рублей соответственно. На третьей позиции находится Nissan с долей рынка в 1,6% и средней ценой 1 145 000 рублей. В пятерку самых продаваемых моделей также вошли BMW (1,4%) и Chevrolet (1,1%) со средними ценами 2 900 000 и 450 000 рублей соответственно.

В целом за квартал лидером оказалась модель Lada 4x4 (Нива) с долей рынка в 6,7% и средней ценой 280 000 рублей. На втором месте расположилась модель Chevrolet Niva (4,2%) с ценой 409 000 рублей. Kia Sportage занял третье место с долей рынка в 4% и средней ценой 1 525 000 рублей.

В список самых популярных моделей также вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Santa Fe, Nissan Qashqai, BMW X5, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

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Источник: IXBT

Фото: Depositphotos