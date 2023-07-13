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Названы факторы, сдерживающие восстановление российского автопрома

Ситуацию на рынке проанализировал Центробанк.

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Восстановление отечественного автопрома тормозится рядом факторов, главными из которых являются сложная ситуация с комплектующими для транспортных средств и дефицит квалифицированного персонала.

В аналитическом докладе Банка России «Региональная экономика» отмечается, что российские производители автокомпонентов активно наращивают выпуск необходимых деталей и запчастей на фоне растущего объема со стороны отечественных автоконцернов, но этих объемов пока недостаточно.

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Полностью загружены мощности псковской производственной площадки, калужского производителя электроники и ряда других компаний, подчеркивается в докладе.

Кроме того, участники рынка жалуются на нехватку квалифицированных сотрудников, а также на то, что недостаток специалистов не позволяет площадкам обрабатывать все поступающие заказы.

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Источник: ЦБ России

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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