Названы факторы, сдерживающие восстановление российского автопрома
Восстановление отечественного автопрома тормозится рядом факторов, главными из которых являются сложная ситуация с комплектующими для транспортных средств и дефицит квалифицированного персонала.
В аналитическом докладе Банка России «Региональная экономика» отмечается, что российские производители автокомпонентов активно наращивают выпуск необходимых деталей и запчастей на фоне растущего объема со стороны отечественных автоконцернов, но этих объемов пока недостаточно.
Полностью загружены мощности псковской производственной площадки, калужского производителя электроники и ряда других компаний, подчеркивается в докладе.
Кроме того, участники рынка жалуются на нехватку квалифицированных сотрудников, а также на то, что недостаток специалистов не позволяет площадкам обрабатывать все поступающие заказы.
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Источник: ЦБ России
Фото: АВТОВАЗ
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