Цены на ходовые запчасти за год упали на 30–40%

Ситуация начала стабилизироваться с осени прошлого года, но не по всем авто.

Многие востребованные автозапчасти за год подешевели на 30–40%, заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Ситуация начала стабилизироваться, но не по всем авто. Стали доступнее запчасти к Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. Поставки автокомпонентов идут в основном из ОАЭ и КНР, уточнил он.

К отдельным брендам сложно достать комплектующие, но это связано, в основном, с недостаточным спросом на них.

При этом средний уровень цен на запчасти почти стабилизировался и превышает значения начала 2022-го на 21–25%.

Последние колебания курса рубля на стоимости автомобильных компонентов пока не отразились, считает он.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos