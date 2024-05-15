Хотите удалить пленку с кузова? Вот что говорит эксперт
«За рулем» рассказал, чем грозит удаление виниловой пленки с авто
Вопрос от читателя «За рулем»:
– За счет чего держится пленка, которой оклеивают, к примеру, такси? Легко ли она удаляется?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор:
– Пленка держится за счет клеевого состава, тут ничего хитрого нет. И удаляется она легко, но при условии, что этим занимается профессионал. Минимальная ошибка при нагреве – и пленка сойдет вместе с лаком или краской.
Такие работы желательно проводить, только имея соответствующий опыт.
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Фото:Unsplash и «За рулем»
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15.05.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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