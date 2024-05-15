Хотите удалить пленку с кузова? Вот что говорит эксперт

«За рулем» рассказал, чем грозит удаление виниловой пленки с авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– За счет чего держится пленка, которой оклеивают, к примеру, такси? Легко ли она удаляется?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор:

– Пленка держится за счет клеевого состава, тут ничего хитрого нет. И удаляется она легко, но при условии, что этим занимается профессионал. Минимальная ошибка при нагреве – и пленка сойдет вместе с лаком или краской.

Такие работы желательно проводить, только имея соответствующий опыт.

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