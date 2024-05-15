Хотите удалить пленку с кузова? Вот что говорит эксперт

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Вопрос от читателя «За рулем»:

За счет чего держится пленка, которой оклеивают, к примеру, такси? Легко ли она удаляется?

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Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор:

– Пленка держится за счет клеевого состава, тут ничего хитрого нет. И удаляется она легко, но при условии, что этим занимается профессионал. Минимальная ошибка при нагреве – и пленка сойдет вместе с лаком или краской.

Пленка для кузова: какую выбрать? Сколько прослужит?

Такие работы желательно проводить, только имея соответствующий опыт.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 10
15.05.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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